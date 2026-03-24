«Работа меня спасала»: Деревянко высказался о творческом кризисе

Российский актер Павел Деревянко во вторник, 24 марта, рассказал, что не помнит, чтобы у него был творческий кризис. Он отметил, что у него в жизни были два тяжелых и депрессивных эпизода, но в них «работа спасала».
— Были два тяжелых момента, даже депрессивных, но они не имели отношения к творчеству. Наоборот, в обоих случаях работа меня спасала. Мне в целом нравится, когда плотный график и все расписано. Тогда у меня прекрасное настроение и ничто не мешает, — отметил артист.
Он добавил, что в связи с этим ему нравится осень, поскольку в это время года у него наступает «осенняя рабочая страда». Также Деревянко рассказал, что при съемках комедий ему нравятся высокоэмоциональные моменты, но «в рамках органики». При этом он отметил, что не любит много говорить в кадре или ждать своей сцены в актерском вагончике, передает Starhit.ru.
8 августа 2025 года Павел Деревянко женился на дизайнере Зое Фуць, которой он сделал предложение перед футбольным матчем в рамках тура Российской премьер-лиги 18 мая. Ради новой возлюбленной актер отказался от свободных отношений, пообещав, что с «полигамией покончено». У Фуць есть двое сыновей от предыдущего брака.