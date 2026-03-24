В Комсомольске рецидивист вскрыл супермаркет и попался с поличным

В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали 25-летнего рецидивиста, проникшего ночью в супермаркет на проспекте Первостроителей, сообщает полиция.
По данным правоохранителей, мужчина вскрыл входную дверь и оказался внутри магазина. Он успел открыть кассу и добраться до денег, после чего свободно перемещался по торговому залу. Однако внимание сотрудников ППС привлёк свет в закрытом помещении. Прибывшие на место полицейские обнаружили злоумышленника в подсобке и задержали его.
Установлено, что фигурант приехал из Верхнебуреинского района, ранее был судим и находился в розыске по подозрению в аналогичном преступлении. В Комсомольске он сначала жил у знакомого, затем ночевал в подъездах. По его словам, в ночь преступления он был пьян и решил похитить деньги и товары.
Оперативное вмешательство полиции позволило предотвратить хищение на сумму около 530 тысяч рублей. Также выяснилось, что в феврале мужчина уже проникал в торговый центр, где похитил около 3 тысяч рублей из кассы одного из павильонов.
Возбуждены уголовные дела, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.