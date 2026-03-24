Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 24 марта

Во вторник, 24 марта, в Ростове-на-Дону запланированы массовые отключения электроэнергии, которые коснутся жителей сотен домов. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Рассказываем, по каким адресам в течение дня не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Шеболдаева, 93−99;
— улица Тракторная, 36−48 и 41−79;
— улица Борисоглебская, 58−72 и 75−93;
— улица Иловайская, 31−51 и 36−64;
— переулок Технологический, 8 и 10;
— переулок Курильский;
— переулок Экскаваторный;
— переулок Рыбалкина;
— улица 18-я линия, 90−98;
— улица Лекальная, 10−12;
— переулок Больничный, 1−27;
— переулок Лечебный, 21−27 и 18−28;
— улица Амбулаторная, 1−39 и 4−8;
— переулок Весенний, 1−35 и 2−36;
— переулок Глубокий, 1−15 и 2−16;
— переулок Котельный, 1−5 и 4−6;
— переулок Луганский, 1−9 и 2−8;
— переулок Луначарского, 1−7 и 2−4;
— переулок Маратовский, 7−13 и 2−14;
— переулок Нестерова, 1−23 и 2−26;
— улица Портовая, 33−87, 66а;
— переулок Рыночный, 1−21 и 2−36;
— улица Скрябина, 1−27 и 4−44;
— переулок Чайкиной, 3−15 и 4−8;
— переулок Анри Барбюса, 1−15 и 2−18;
— переулок Барнаульский, 4−12 и 5−9;
— переулок Бобруйский, 2−14 и 3−15;
— переулок Виражный, 5−19;
— переулок Готвальда, 1−21 и 2−18;
— переулок Жигулевский, 2−6 и 3−5;
— улица Загорская, 2−8;
— переулок Зеркальный, 1−15 и 2−12;
— улица Петрашевского, 1−35 и 2−12;
— улица Портовая, 1−23 и 30−72;
— переулок Профильный, 1, 2−10;
— переулок Юных Коммунаров, 1−13 и 2−10;
— улица Мечникова, 144, 148−152;
— улица Текучева, 141, 141А, 141Б, 143;
— переулок Семашко, 132, 117А;
— улица Ульяновская, 45−63, 44/10, 58−60;
— улица Донская, 44−46;
— переулок Газетный, 10;
— улица Баумана, 64, 70;
— проспект 40-летия Победы, 246−308;
— улица Красных Партизан, 86−94 и 81−87;
— улица Каменогорская, 1−11 и 2−16;
— улица Пахотная, 135−191 и 186−234;
— переулок Кузнецкстроевский, 8−100 и 5−83;
— улица Новостроевская, 221−245 и 234−248;
— переулок Таллинский, 36−48 и 39−61;
— Аксайский район, 7 км севернее хутора Маяковского, литер «А»;
— улица Левобережная, 8−28, 60−96, 45−153;
— улица Чемордачка, 4А, 11−23/72, 50, 69−113;
— улица Локомотивная 2−2я.
С 9:00 до 16:00 отключения света ждут несколько домов:
— переулок Крепостной, 101−113 и 114−124;
— улица Максима Горького, 249−255, 267;
— улица Восточная, 39−43 и 50−54;
— улица Красноармейская, 248−262, 157.
