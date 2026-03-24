Сборная Хабаровского края по плаванию триумфально выступила на чемпионате ДФО

Хабаровские пловцы стали абсолютными лидерами чемпионата и первенства Дальнего Востока, которые завершились в Южно-Сахалинске. В течение четырех дней более 250 сильнейших спортсменов региона боролись за награды в 50-метровом бассейне, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Представители регионального центра показали блестящие результаты, завоевав первое место в общекомандном зачете. В копилке сборной на чемпионате ДФО — 37 медалей (14 золотых), а на первенстве — 61 награда (25 золотых). Настоящий фурор произвели воспитанники хабаровской школы олимпийского резерва «Дельфин», которые не только победили в престижной эстафете 4×200 метров вольным стилем, но и установили новые рекорды Дальнего Востока.
Среди женщин «золотой» квартет составили София Сапрыкина, Виктория Евтеева, Софья Киртаева и Анастасия Кузьмина. У мужчин рекордсменами стали Никита Первов, Матвей Пашинцев, Владислав Стецура и Петр Клевцов. В личных дисциплинах мультимедалистами стали Петр Клевцов, София Сапрыкина, Эмилия Зельдман и Вероника Мартынова — на счету каждого по четыре высшие награды.
По словам тренера СШОР «Дельфин» Михаила Бережанского, ребята проявили настоящий характер, распределив силы между личными заплывами и эстафетами. Теперь лучшие пловцы края по итогам всероссийского рейтинга отправятся на чемпионат России и «Кубок Александра Попова». А уже с 28 по 30 марта Хабаровск примет межрегиональный турнир «Амурские тигрята», который пройдет в бассейне «Наутилус-Южный».
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru