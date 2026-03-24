Заключенному из Еврейской автономии грозит новый срок

В Еврейской автономной области перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в организации незаконной пересылки и сбыте наркотических средств. Прокуратура региона уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух ранее судимых подельников, сообщает пресс-служба Прокуратура ЕАО.
По версии следствия, инициатором преступной схемы выступил 26-летний мужчина, который на тот момент уже отбывал наказание в исправительной колонии. Находясь в местах лишения свободы, он по телефону договорился со своим знакомым о доставке запрещенных веществ. Исполнителем стал 34-летний житель Амурской области, который за денежное вознаграждение согласился пойти на риск.
Подозрительную посылку перехватили сотрудники УФСБ России по ЕАО в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Наркотики были обнаружены и изъяты из оборота. В настоящее время расследование завершено, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозят серьезные сроки за попытку наладить канал поставки в колонию.
