Деньги иноагентов хотят тратить на ремонт культурных объектов: какими будут взносы

Ранее Минфин России выступил с инициативой лишить иноагентов налоговых льгот и установить для них фиксированную ставку НДФЛ в размере 30%. Согласно предложению, лица с этим статусом больше не смогут получать налоговые вычеты по долгосрочным инвестициям.