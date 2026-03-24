Деньги иноагентов хотят тратить на ремонт культурных объектов: какими будут взносы

В Госдуме предложили обязать иноагентов перечислять не менее 10% своих доходов на ремонт и реновацию домов культуры в малых городах и сельской местности. С инициативой выступил депутат Леонид Слуцкий.
Парламентарий направил обращение к министру культуры РФ Ольге Любимовой. В нем он он выразил мнение, что финансирование культурных объектов остается недостаточным, особенно в сельских районах.
Слуцкий предложил, чтобы такие взносы поступали с официальных счетов иноагентов. Это обеспечит прозрачность и целевое использование средств. Инициатива направлена на улучшение инфраструктуры и доступности культурных учреждений для местных жителей.
Ранее Минфин России выступил с инициативой лишить иноагентов налоговых льгот и установить для них фиксированную ставку НДФЛ в размере 30%. Согласно предложению, лица с этим статусом больше не смогут получать налоговые вычеты по долгосрочным инвестициям.