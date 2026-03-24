Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Деньги иноагентов хотят тратить на ремонт культурных объектов: какими будут взносы

В Госдуме предложили тратить деньги иноагентов на ремонт домов культуры.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили обязать иноагентов перечислять не менее 10% своих доходов на ремонт и реновацию домов культуры в малых городах и сельской местности. С инициативой выступил депутат Леонид Слуцкий.

Парламентарий направил обращение к министру культуры РФ Ольге Любимовой. В нем он он выразил мнение, что финансирование культурных объектов остается недостаточным, особенно в сельских районах.

Слуцкий предложил, чтобы такие взносы поступали с официальных счетов иноагентов. Это обеспечит прозрачность и целевое использование средств. Инициатива направлена на улучшение инфраструктуры и доступности культурных учреждений для местных жителей.

Ранее Минфин России выступил с инициативой лишить иноагентов налоговых льгот и установить для них фиксированную ставку НДФЛ в размере 30%. Согласно предложению, лица с этим статусом больше не смогут получать налоговые вычеты по долгосрочным инвестициям.

Скандальный политик, бизнесмен, лидер ЛДПР и кандидат в президенты России. Деятельность Леонида Слуцкого насчитывает десятилетия работы в Госдуме и на международной арене. Рассказываем о его пути, ключевых достижениях и любопытных фактах из жизни.
Читать дальше