В Хабаровском крае подрядчика обвинили в мошенничестве при капремонте двух школ

По данным проверки, фирма «Стройбыт» получила полную оплату по контракту на ремонт школы в Мухене, хотя часть работ так и не была выполнена. Бюджет недосчитался более 3,3 миллиона рублей. Директриса учебного заведения, принявшая объект без надлежащей проверки, отделалась административным штрафом в 20 тысяч рублей, пишет Lenta.ru.
Схожая картина вскрылась и в Переясловке, где тот же подрядчик ремонтировал СОШ № 1. Здесь строители не только не выполнили часть обязательств, но и заменили предусмотренные проектом материалы на более дешевые аналоги. Директор школы также привлечен к ответственности.
В отношении руководителя «Стройбыта» Ильи Нестеренко возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Параллельно правоохранители проверяют законность заключения контракта с третьей школой — СОШ № 2: по имеющимся данным, договор на ремонт был получен без проведения обязательного аукциона.
