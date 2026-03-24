В Хабаровском крае подрядчика обвинили в мошенничестве при капремонте двух школ

ХАБАРОВСК, 24 марта, ФедералПресс. В Хабаровском крае завершилась прокурорская проверка по итогам капитального ремонта школ в поселке Мухен и селе Переясловка — оба объекта сдала одна и та же компания, и в обоих случаях выявлены грубые нарушения. Руководитель подрядчика стал фигурантом уголовного дела.

По данным проверки, фирма «Стройбыт» получила полную оплату по контракту на ремонт школы в Мухене, хотя часть работ так и не была выполнена. Бюджет недосчитался более 3,3 миллиона рублей. Директриса учебного заведения, принявшая объект без надлежащей проверки, отделалась административным штрафом в 20 тысяч рублей, пишет Lenta.ru.

Схожая картина вскрылась и в Переясловке, где тот же подрядчик ремонтировал СОШ № 1. Здесь строители не только не выполнили часть обязательств, но и заменили предусмотренные проектом материалы на более дешевые аналоги. Директор школы также привлечен к ответственности.

В отношении руководителя «Стройбыта» Ильи Нестеренко возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Параллельно правоохранители проверяют законность заключения контракта с третьей школой — СОШ № 2: по имеющимся данным, договор на ремонт был получен без проведения обязательного аукциона.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.