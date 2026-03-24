Бывший проектировщик красноярского метро Олег Митволь отбыл срок и вышел на свободу

Олег Митволь, осужденный за хищение при строительстве метро в Красноярске, освободился из исправительной колонии в подмосковной Коломне. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вячеслав Макаров.
По словам защитника, экс-чиновник отбыл наказание полностью, дополнительных ограничений после освобождения ему не назначали.
Напомним, Олег Митволь был арестован в 2022 году по подозрению в хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Следствие установило, что возглавляемый им совет директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» похитил более 900 миллионов рублей, выделенных на строительство метро.
Свою вину в этом нарушении закона он не отрицал, но просил уточнить сумму причиненного ущерба, так как в указанную в решении суда сумму оказались включены выплаченные в бюджет налоги и сборы, заработная плата сотрудников, а также суммы, переданные субподрядчику.
В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд города приговорил его к 4,5 года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В июле 2024-го бизнесмена этапировали в ИК-6 УФСИН России по Московской области.
В колонии он провел чуть меньше двух лет — остальную часть срока он отбыл в СИЗО.
