Красноярским родителям рассказали правду о детских прививках

Эпидемиологи Красноярского управления Роспотребнадзора рассказали правду о детских прививках и разобрали главные мифы о вакцинации. Миф 1. Вакцинация дает слишком большую нагрузку на иммунитет ребенка Правда: едва родившись, младенец сталкивается с десятками тысяч бактерий и микробов — они попадают в организм с воздухом и даже молоком матери. Организм малыша сразу реагирует выработкой интерферонов, но не в состоянии обеспечить достаточное их количество. Вакцинация тренирует иммунитет, позволяя выработать защиту в щадящих условиях. Миф 2. Лучше прививать после первого года жизни Правда: как раз первые 12 месяцев младенцы наиболее восприимчивы для таких жизненно опасных инфекций, как коклюш, гепатит В, корь, менингит, гемофильная палочка, пневмококковая и др. Поэтому основные прививки и включены в календарь первого года жизни. Миф 3. Несколько вакцин в одной инъекции — слишком тяжело для организма Правда: прививка одновременно от нескольких заболеваний избавляет от дополнительных уколов и посещений поликлиники. Ученые доказали, что одновременное введение нескольких вакцин не перегружает иммунитет. Миф 4. У вакцин много побочных эффектов Правда: аллергия на составляющие вакцин встречаются в разы реже, чем об этом говорят. Обычная реакция — незначительные повышения температуры, слабость, насморк, боль в горле. Эти симптомы говорят о том, что вакцина запустила процесс формирования иммунитета. Миф 5. Лучше переболеть, чем вакцинироваться Правда: иммунитет появится, но цена может оказаться слишком высока. Так, корь приводит к тяжелым осложнениям, а часто и к смерти. Полиомиелит — к инвалидности.