Глава СК взял на контроль дело единственной жительницы дома в Прикамье

Жилище находится в аварийном состоянии.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления Денису Головкину представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав женщины в Чусовом, сообщили в ведомстве.

Женщина является единственной жительницей восьмиквартирного дома 1958 года постройки на улице Мостовой. Здание признали аварийным ещё в 2017 году из-за высокой степени износа конструкций и трещин в стенах. В марте текущего года произошло частичное обрушение перекрытий крыши.

Несмотря на многочисленные обращения в органы, никакие меры до сих пор не приняты, сроки расселения не сообщаются. Женщина обратилась в Информационный центр СК России.

В СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело. Ход дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.