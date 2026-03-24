Учёные нашли простой способ снизить «плохой» холестерин

Ранее в России расширили возможности диагностики показателей холестерина в рамках системы ОМС. В программу диспансеризации включили анализ на липопротеин (а), который связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Этот показатель практически не зависит от образа жизни и определяется генетикой. Поэтому его контроль считают важным для раннего выявления рисков. Сдать анализ бесплатно могут граждане в возрасте от 18 до 40 лет. Также доступна оценка липидного профиля, включая показатели «плохого» и «хорошего» холестерина.