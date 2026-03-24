Депутат Государственной Думы Юрий Швыткин. Досье

Депутат скончался на 61 году жизни в марте 2026 года.
24 марта 2026 года стало известно о скоропостижной кончине депутата Государственной Думы от Красноярского края Юрия Швыткина. Об этом первым сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Биография Юрия Швыткина.
Юрий Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске. Окончил 42-ю школу на правобережье. Здесь он всегда был почетным гостем, часто поздравлял учителей с праздниками. Последний раз приезжал в родное учебное заведение в 2026 году накануне 8 Марта.
В 1986 году Швыткин получил диплом Новосибирского высшего военно-политического общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября. В 1999 году окончил Академию управления МВД России.
С 1986 по 1992 год проходил службу в 76-й гвардейской (Псковской) воздушно-десантной дивизии. Был заместителем командира роты, заместителем командира отдельной разведроты, заместителем командира парашютно-десантного батальона. Выполнял специальные задачи в Баку, Фергане, Оше, Вильнюсе, Кировабаде, Ереване, Ленинакане.
В 1992—2001 годы служил в органах внутренних дел Красноярского края. Занимал должность начальника штаба отдельного батальона вневедомственной охраны, был командиром Специального отряда быстрого реагирования Управления по борьбе с организованной преступностью Красноярского края, командиром ОМОН Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике в 1995—1996 годах.
С 2001 по 2016 год был депутатом Законодательного Собрания Красноярского края.
Депутат Государственной Думы седьмого и восьмого созывов. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне.
Достижения и награды Юрия Швыткина.
«Он никогда не оставался в стороне — уже будучи депутатом Государственной Думы, добровольцем отправился в зону специальной военной операции, продолжал помогать нашим бойцам и их семьям», — отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Юрий Швыткин лично занимался делами участников СВО, оказавшихся в плену. Неоднократно помогал им возвращаться на родину.
Отмечен тремя орденами Мужества, а также медалями «За боевые заслуги», «За отличие в воинской службе» I степени, «За ратную доблесть», «За заслуги в борьбе с организованной преступностью и терроризмом», «За службу в спецназе», Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Среди его спортивных достижений — 117 прыжков с парашютом.
Юрий Швыткин помогал редакции «АиФ» в Красноярске организовывать акцию «Поздравь ветерана с Победой».
Где похоронят Юрия Швыткина?
Прощание с Юрием Швыткиным пройдет в Москве и Красноярске. Похоронят депутата в родном городе.
