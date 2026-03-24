Средства ПВО за ночь уничтожили 55 украинских БПЛА над Россией

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников в небе над российскими регионами, передает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, БПЛА противника сбили в небе над Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской и Липецкой областями.

Кроме того, украинские дроны были перехвачены и уничтожены в Крыму, Московском регионе и над акваторией Чёрного моря.

