Средства ПВО за ночь уничтожили 55 украинских БПЛА над Россией

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников в небе над российскими регионами, передает Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, БПЛА противника сбили в небе над Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской и Липецкой областями.
Кроме того, украинские дроны были перехвачены и уничтожены в Крыму, Московском регионе и над акваторией Чёрного моря.
