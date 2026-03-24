В Хабаровске водителя ударили ножом, нападавший попался в Новосибирске

В Хабаровске полицейские доставили из Новосибирска подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По предварительным данным, 32-летний водитель рейсового автобуса после смены заехал на автомойку в Железнодорожном районе. Качество работы его не устроило, и он высказал претензии 21-летнему сотруднику. Конфликт быстро перерос в ссору, в которую вмешались родственники мойщика — братья и отец, также работавшие на месте.
Во время выяснения отношений молодой человек нанес водителю удар ножом в спину. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, где ему оказали помощь. По заключению экспертов, здоровью мужчины причинён тяжкий вред, однако его жизни сейчас ничего не угрожает.
После случившегося нападавший покинул регион и вылетел в Новосибирск. Сотрудники уголовного розыска установили его маршрут, а транспортная полиция задержала подозреваемого в аэропорту Толмачёво. Хабаровские оперативники вылетели в командировку и доставили фигуранта обратно.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.