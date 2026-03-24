Лекарство от сильных приступов мигрени разработали в России

Российские ученые разработали лекарство для купирования приступов мигрени. Этот препарат также снижает риск серьезных осложнений, в том числе инсульта. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил профессор кафедры фармакологии и биоинформатики ВолгГМУ Дмитрий Яковлев.
— Новая разработка может расширить возможности терапии и значительно повысить долю пациентов, получающих облегчение. Кроме противомигренозного эффекта, у препарата выявлены дополнительные свойства: антиагрегантное действие (снижение риска тромбообразования) и противотревожный эффект, — рассказал ученый.
Яковлев также добавил, что, вероятно, этот препарат можно будет использовать для профилактики возникновения мигрени при хронической форме заболевания. Однако это требует дополнительных исследований, передает РИА Новости.
Ученые также выяснили, что снизить частоту мигрени поможет иглоукалывание, а особенности работы мозга помогают заранее понять, кому такое лечение подойдет лучше. Исследование проводилось в Китае в 2021—2023 годах. В нем приняли участие 120 человек с мигренью без ауры.
