Стала известна стоимость золотой трости, с которой ходит Пугачева

После отъезда из России Алла Пугачева всё чаще появляется на людях, опираясь на трость. В таком виде ее замечают туристы и фотографируют для соцсетей. Как выяснил aif.ru, для опоры при ходьбе бывшая примадонна использует «палочку» ручной работы итальянского производителя, стоимостью десятки тысяч рублей с имитацией бриллиантов и позолотой.
По словам экспертов, новый аксессуар поселившейся на Кипре певицы может указывать сразу на несколько заболеваний.
Трость Пугачевой выполнена из латуни с позолотой. Ручка в форме крюка украшена черными стеклянными вставками, имитирующими драгоценные камни, а стержень покрыт гравировкой. Длина изделия составляет 92 см, вес не уточняется. На латунном конце резиновая накладка для устойчивости и защиты пола.
Стоимость трости составляет от 270 евро (около 26 тысяч рублей). Сверкающая «клюка» продается в подарочной упаковке. 15 апреля прошлого года Пугачевой исполнилось 76 лет.
Почему певица решила обзавестись таким аксессуаром, в беседе с aif.ru объяснил спортивный врач-ортопед Андрей Литвиненко. Медик подчеркнул, что причин для использования трости в возрасте 76 лет предостаточно.
«Это могут быть заболевания суставов нижних конечностей, заболевания стопы, голеностопного сустава, тазобедренного, коленного, проблемы в поясничной области», — перечислил эксперт, добавив к списку возможных недугов остеохондроз, грыжи, протрузии и даже диабет, который может приводить к так называемой диабетической стопе.
Резюмируя, доктор Литвиненко сказал, что проблемы с двигательным аппаратом, как правило, характерны для всех пожилых. Латунная трость с черными стеклянными вставками оказалась не просто деталью имиджа, а суровой необходимостью.