«Предприятия региона нужно обеспечить отечественными семянами»: Михаил Котюков расставил приоритеты посевной кампании-2026

Более активное взаимодействие с местными селекционерами позволит сделать предприятия АПК независимыми от внешних производителей семян.
Об этом заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков на заседании президиума Правительства региона, где обсуждали готовность края к весенне-полевым работам.
«К началу посевной предприятия должны быть обеспечены семенами в полном объеме. И они должны быть преимущественно отечественные. Есть федеральная программа развития сельского хозяйства, в рамках которой президент поставил задачу по развитию отечественного семеноводства. Нам необходимо активнее в неё включаться, чтобы наши предприятия были заказчиками качественных отечественных семян», — отметил Михаил Котюков.
На сегодняшний день хозяйства Красноярского края полностью обеспечены семенами зерновых и зернобобовых культур. Заготовлено более 84% семян рапса. В апреле—мае на предприятия поступят семена овощей.
До конца апреля аграрии получат оставшийся объем семян кукурузы. По данным Россельхозцентра, более 84% проверенных семян находятся в кондиционном состоянии.
В 2026 году посевная площадь в регионе останется примерно на уровне прошлого года — 1 млн 415 тыс. га. Незначительный прирост (на 0,4 тыс. га) ожидается за счет увеличения площадей зерновых и зернобобовых культур. Они займут 786,2 тыс. га.
Под технические культуры отведут 345,4 тыс. га, из них под яровой рапс — 316,5 тыс. га. Вырастет и объем посева кормовых культур: запланировано 250,7 тыс. га. Картофелем засадят 28,2 тыс. га, овощами — 4,6 тыс. га.
Глава региона подчеркнул: необходимо выдерживать баланс между зерновыми, кормовыми и техническими культурами. Это позволит обеспечить и продовольственную безопасность края, и развитие экспорта продукции местных производителей.
Под урожай 2026 года сельхозтоваропроизводители уже приобрели более 104 тыс. тонн минеральных удобрений, поставки продолжаются. Готовность техники в хозяйствах в среднем выше 92%. Дефицита запасных частей и расходных материалов нет. Продолжается закупка ГСМ.
На прямую поддержку АПК выделено более 7 млрд рублей, что сопоставимо с показателями прошлого года. Из них 6,5 млрд рублей — средства краевого бюджета. Губернатор поручил доводить господдержку до предприятий без сбоев.
Особое внимание на заседании Михаил Котюков уделил пожарной безопасности. Он поставил задачу главам муниципальных образований провести разъяснительную работу с руководителями сельхозпредприятий. Необходимо завершить опашку полей и не допускать неконтролируемых палов травы.
Посевная в Красноярском крае традиционно начинается в конце апреля. К массовому севу земледельцы должны приступить в первой декаде мая.