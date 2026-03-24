В Новосибирской области снизили штрафы за отсутствие страховки у таксистов

Новый закон вступил в силу 8 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области, как и по всей России, смягчили ответственность за отсутствие обязательной страховки гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ вступил в силу с 8 марта. Об этом сообщили в ГКУ НСО «Организатор перевозок».

Ранее за это нарушение должностным лицам грозил штраф 40−50 тысяч рублей, юрлицам — от 500 тысяч до 1 млн рублей.

— Теперь штрафы заметно снижены: для граждан он составит 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 25 тысяч рублей, для юрлиц — 40 тысяч рублей, — добавили в пресс-службе.