В Новосибирской области снизили штрафы за отсутствие страховки у таксистов

В Новосибирской области, как и по всей России, смягчили ответственность за отсутствие обязательной страховки гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ вступил в силу с 8 марта. Об этом сообщили в ГКУ НСО «Организатор перевозок».
Ранее за это нарушение должностным лицам грозил штраф 40−50 тысяч рублей, юрлицам — от 500 тысяч до 1 млн рублей.
— Теперь штрафы заметно снижены: для граждан он составит 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 25 тысяч рублей, для юрлиц — 40 тысяч рублей, — добавили в пресс-службе.