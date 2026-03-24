Совмин изменил правила бытового обслуживания в Беларуси

Совет министров изменил правила бытового обслуживания в Беларуси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Информация опубликована в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.
В правительстве уточнили, что новый документ был разработан на основе предложений субъектов хозяйствования, занимающихся оказанием бытовых услуг. Постановление направлено на защиту прав потребителей, снимает проблемы организации в том числе оказания услуг по прокату, аренде и ремонту механического транспорта, спа-услуг. А также обеспечивает прозрачность правовых отношений в момент установления скидок на бытовые услуги и оплаты.
В частности, уточняются порядок приемки товаров, гарантийные сроки, способы оплаты. Так, скидка с тарифа будет предоставлена при условии полной оплаты бытовой услуги при оформлении заказа. В случае безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги, необходимо будет продлить гарантийный срок на то время, в течение которого их устраняли.
В том случае, если потребитель не принимает изделие или же не забирает заказ, то нужно его проинформировать в том числе и почтовым уведомлением.
Постановление детально урегулировало порядок оказания бытовых услуг, касающихся проката и аренду механических транспортных средств. Размер неустойки за каждый день просрочки за несвоевременный возврат предмета проката или же задержку очередного платежа составит 1% от арендной платы по договору проката. Однако он может быть и меньше, если это прописано в договоре.
При оказании услуг исполнителю необходимо указывать в подтверждающем документе использованные материалы, их стоимость, а также окончательную стоимость работ (услуг) с их использованием.
Кроме того, документ сократил информацию, которую необходимо размещать в сельских комплексных приемных пунктах.
Подобное связано с маленькими размерами таких пунктов. Также документ скорректировал понятия «мелкий ремонт одежды», «приемный пункт». Были исключены термины «спа-меню», «работник исполнителя» и введены новые: «спа-технология», «исполнитель бытовых услуг», «комплексный приемный пункт по приему заказов на оказание бытовых услуг», «материалы», «недоброкачественные материалы», «непригодные материалы (изделия)».
