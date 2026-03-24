В Красноярске должник прятался под кроватью два часа от приставов, но те всё равно его нашли

В Кировском районе Красноярска судебные приставы задержали мужчину с долгом более 1,2 миллиона рублей. Он не погасил штрафы за отсутствие разрешения на грузовые перевозки, а после просрочки сумма удвоилась.
Должник скрывался от приставов и не открывал дверь, уверяя, что такого человека в квартире нет. Сотрудники установили, что мужчина все-таки живет по месту регистрации, что подтвердили и соседи. Приставы вынесли постановление о принудительном приводе, но попасть внутрь не смогли — дверь не открывали.
Позже судебные приставы заметили должника на балконе и снова попытались войти. Дверь открыла женщина, которая заявила, что мужчины в квартире нет и она его не знает. Чтобы помешать приставам осмотреть жилье, она вызвала полицию. Когда наряд прибыл, женщине пришлось впустить сотрудников.
Должника нашли под кроватью в одной из комнат. Мужчина прятался там около двух часов. На женщину составили протокол за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов.
В отношении самого должника составили четыре протокола за неуплату штрафов в срок. Суд назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста. Сейчас мужчина его отбывает. В ведомстве напомнили, что попытки скрыться от исполнения судебного решения только усугубляют положение.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.