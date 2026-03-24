Школьница, укушенная бездомной собакой в Куйтуне, получит 25 тысяч рублей моральной компенсации

Установлено, что 23 декабря 2025 года на улице Киевской в посёлке Куйтун на 14-летнюю дочь заявительницы напала безнадзорная собака. Животное укусило школьницу за ногу, после чего ребенку была оказана медицинская помощь.
Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетней в результате укуса бесхозяйным животным.
Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу девочки компенсацию в размере 25 тысяч рублей. После вступления судебного акта в законную силу его исполнение будет проконтролировано надзорным ведомством.