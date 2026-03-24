Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьница, укушенная бездомной собакой в Куйтуне, получит 25 тысяч рублей моральной компенсации

Прокуратура Куйтунского района провела проверку по обращению местной жительницы о защите прав её несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры региона.

Источник: ТК Город

Установлено, что 23 декабря 2025 года на улице Киевской в посёлке Куйтун на 14-летнюю дочь заявительницы напала безнадзорная собака. Животное укусило школьницу за ногу, после чего ребенку была оказана медицинская помощь.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетней в результате укуса бесхозяйным животным.

Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу девочки компенсацию в размере 25 тысяч рублей. После вступления судебного акта в законную силу его исполнение будет проконтролировано надзорным ведомством.