Студентка из Хабаровска одержала победу среди сварщиков в конкурсе профмастерства

В состязаниях сварщиков впервые участвовали две девушки. Студентка 2-го курса КГБ ПОУ «Хабаровский техникум городской инфраструктуры и промышленного производства» Жанна Пэтрунжел заняла первое место в номинации «Лучший сварщик. Студенческая лига». В тройке призеров она опередила представителей КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум имени Героя Советского Союза В. В. Орехова» и КГБ ПОУ «Хабаровский автомеханический колледж». Среди опытных специалистов выступила Екатерина Ефремова. Она работает в Дальневосточной генерирующей компании и является представителем династии сварщиков: профессию также освоили ее бабушка, дедушка, родители.