На площадке Хабаровского технического колледжа состоялся региональный этап конкурса «Строймастер-2026». В соревнованиях приняли участие более 20 человек — студенты профильных образовательных учреждений и действующие специалисты строительной отрасли. Участники продемонстрировали навыки в трех номинациях: «Лучший сварщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» и «Лучший сварщик. Студенческая лига», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Это крупнейший отраслевой конкурс в России. На одной площадке, пусть пока и не конкурируя, встречаются опытные и молодые специалисты. Очень важно привлекать молодежь в строительство. Поддержать конкурсантов пришли ученики строительных классов», — отметила президент АСРО «РОС “СОЮЗ”» Светлана Дианова.
Конкурс проводится Национальным объединением строителей. Соорганизатором в Хабаровском крае выступила Ассоциация саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей “СОЮЗ” при поддержке министерства строительства края.
Студентка из Хабаровска одержала победу среди сварщиков в конкурсе профмастерства. Фото: АСРО «РОС “СОЮЗ”.
1 / 3.
В состязаниях сварщиков впервые участвовали две девушки. Студентка 2-го курса КГБ ПОУ «Хабаровский техникум городской инфраструктуры и промышленного производства» Жанна Пэтрунжел заняла первое место в номинации «Лучший сварщик. Студенческая лига». В тройке призеров она опередила представителей КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум имени Героя Советского Союза В. В. Орехова» и КГБ ПОУ «Хабаровский автомеханический колледж». Среди опытных специалистов выступила Екатерина Ефремова. Она работает в Дальневосточной генерирующей компании и является представителем династии сварщиков: профессию также освоили ее бабушка, дедушка, родители.
В номинации «Лучший сварщик» первое место занял Дмитрий Кириллов, который работает водолазом-электрогазосварщиком в ООО «ПодводСпецСтрой» и выполняет работы под водой.
1 / 2.
«Сварщики из года в год входят в тройку самых востребованных рабочих профессий в России. На всех строительных объектах требуются квалифицированные специалисты с практическим опытом. Такие конкурсы позволяют наглядно продемонстрировать молодым людям перспективы выбранной специальности», — подчеркнул директор аттестационного центра в Хабаровске «НАКС — Хабаровск» Константин Гевондян.
В номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» третий год подряд побеждает представитель компании ООО «Центр Строй». В этом году первое место присуждено отделочнику-универсалу Юрию Шумовичу.
В июне будут подведены итоги конкурса в Дальневосточном федеральном округе. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, представят регион на всероссийском финале.