Россиянам рассказали, какой день будет самым тёплым на этой неделе в Москве

Ранее Life.ru писал, что в России март станет, вероятно, станет самым тёплым за последние десятилетия. По словам специалиста, средняя температура за 22 дня месяца уже составила +5,4°C, что выше рекорда марта 2007 года (+4,4°C). Если оставшиеся дни не изменят тенденцию, этот март официально станет самым тёплым за всю историю наблюдений.