В Госдуме напомнили о ипотеке под 2%: в каких регионах России действует программа

Каждый россиянин вне зависимости от места проживания может взять льготную ипотеку под два процента годовых на покупку жилья в Донбассе и Новороссии. Эта мера господдержки действует до конца 2030 года. Об этом в интервью ТАСС напомнил депутат Госдумы Каплан Панеш.
Парламентарий напомнил, что программа льготной ипотеки действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
«Воспользоваться этой программой может абсолютно любой гражданин России независимо от места проживания», — указал он.
В число основных параметров программы: фиксированная ставка в два процента на весь срок кредита, максимальная сумма займа — шесть миллионов рублей, российское гражданство заемщика. При этом воспользоваться этой возможностью можно только один раз.
Ранее в Общественной палате предложили распространить льготную семейную ипотеку на покупку вторичного жилья для многодетных семей по всей России. Это позволит многодетным семьям более эффективно использовать материнский капитал и ограниченные денежные ресурсы.
До этого Минфин России внес изменения в порядок проверки участников программы льготной семейной ипотеки. Обновления вступили в силу с 1 февраля и затрагивают в том числе разведенные пары.