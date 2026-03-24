Ожидания болельщиков обернулись разочарованием

Хоккейный «Адмирал» уступил в своём последнем матче регулярного чемпионата КХЛ 2025−2026 в Челябинске.

Источник: АиФ Владивосток

Команда осталась на последнем месте в конференции «Восток» (победа позволяла подняться на строчку выше). Однако отпуска у игроков пока что не планируется. Весь апрель будут тренировки. По мнению тренерского штаба, это позволит окончательно определиться с костяком команды на следующий сезон.

20 побед в 68 матчах.

Вообще прошедший сезон стал большим разочарованием для болельщиков приморской команды. Перед его стартом эксперты КХЛ «без вариантов» отдавали «Адмиралу» место в кубковой восьмёрке на Востоке. По факту же команда установила несколько антирекордов. Сам же сезон был словно разделён на две части. До декабря и после. Менялся главный тренер, были изменения в управлении, уходили лидеры, тасовался состав.

Начинала команда чемпионат неплохо. Без явных провалов, регулярно набирая очки. С первого выезда «Адмирал» привёз три очка (победа над «Шанхайскими драконами», ничья в основное время с «Сибирью», достойное — 0:1 — поражение от ЦСКА). Дебютные игры сезона во Владивостоке также получились хорошими. Сухие победы над той же «Сибирью» — 2:0 — и «Шанхайскими драконами» — 4:0. Ничья с московским «Динамо» в основное время.

Иными словами, график набора очков на старте и показываемая командой игра внушали уверенность в том, что задача по попаданию в марте в игры на вылет будет выполнена.

Первый кризис «Адмирал» настиг с середины октября до начала ноября. Команда проиграла восемь раз подряд. Однако, казалось, ситуация под контролем у тренировавшего на тот момент команду Леонида Тамбиева.

«Пытаемся как-то встряхнуть команду. Что-то поменять в игре. Ходить в негатив было нельзя, надо искать варианты», — говорил тогда Тамбиев.

И казалось, что ситуацию удастся исправить.

Сначала во Владивостоке был обыгран в дополнительное время «Авангард», а вскоре состоялась и шестиматчевая серия игр с набранными очками. После этого, на начало декабря, команда была на 8−9-м месте в таблице.

Но в начале декабря приморцы дома проиграли четыре матча подряд. После встречи с «Локомотивом» было принято решение о смене главного тренера. Увы, как показало время, на коротком отрезке концовки сезона это решение положительно не сказалось. По сути, сезон получился разделённым на две части. При Тамбиеве и после. Лучше после смены тренера явно не стало.

Семь матчей «Адмирал» провёл при исполняющем обязанности Ильнуре Гизатуллине, а затем команду возглавил Олег Браташ. Команда сначала повторила свой антирекорд в КХЛ, потерпев девять поражений подряд. Вскоре последовала ещё одна «чёрная серия» из шести поражений.

Интересный факт: по итогам 68 матчей регулярного чемпионата «Адмирал» выиграл только 20 (четыре из них за пределами основного времени). Это самое малое число побед команды в одном полном сезоне в КХЛ. Набрано 52 очка, что также стало самым низким показателем за всю историю. До этого был неудачный второй сезон Тамбиева в 2023—2024. Но даже тогда были 21 победа и 54 очка.

Более-менее стабилизировать игру и показать хоть какие-то результаты назначенному по ходу сезона Браташу удалось только на финише сезона, когда команда уже потеряла все шансы бороться за попадание в игры на вылет.

«Хорошая игра. Приятное чувство, что наконец-то что-то стало получаться. У нас хватает перелётов, смены поясов, но не вижу, чтобы команда физически проседала», — заявил главный тренер ХК «Адмирал» после победы в Москве над «Динамо».

Даже после заключительной игры с «Трактором» Олег Браташ был позитивно настроен: «Содержание было неплохое. Ребят упрекнуть не в чем, они честно отработали до конца. Если говорить про тот период, который я отработал, то ушло довольно много времени, чтобы разобраться, что к чему. Под конец стало понемногу вырисовываться моментами то, что я хочу видеть от команды и над чем дальше будем работать».

Будут изменения.

Ещё в январе главный тренер ХК «Адмирал» говорил, что концовка этого сезона — понять, кто из игроков останется в команде на будущий сезон. То, что изменения будут, и весьма серьёзные, сомневаться не приходится.

Критика от Олега Браташа в ходе сезона звучала и в адрес ведущих нападающих Степана Старкова и Павла Шэна, и в отношении основных защитников команды. Периодически оставались в запасе ранее основные Сошников, Грман, Основин, Тимашов.

Все 68 матчей сыграл только легионер Либор Шулак.

«Лидеров у нас на льду просто нет», — заявил даже тренер после одного из поражений.

Уже по ходу нынешнего чемпионата состав серьёзно изменился. В «Спартак» ушёл Даниил Гутик, в ХК «Сочи» — Петухов, в СКА — Коледов, в «Торпедо» — Гераськин. Пришла целая группа новых игроков. Голкипер Кульбаков, защитники Ефремов, Кудашов, нападающие Чезганов, Брюквин, Булавчук. В концовке сезона наиболее ярко из них смотрелись Кульбаков и Чезганов. Но первый был в «Адмирале» в аренде и может скоро покинуть команду.

Пока же «моряков» в апреле ждёт тренировочный сбор. В ходе него руководство команды хочет определиться с теми, кому будет предложено и дальше выступать за «Адмирал». Кстати, контракты у всех легионеров команды закончились. Не факт, что вратарь Хуска, защитники Грман и Шулак, нападающие Олсон и Тимашов останутся.

Надо подписывать новых игроков. А с учётом результата в сезоне и отдалённости Владивостока сделать это будет не так-то просто. Напомним, что по ходу сезона в «Адмирале» появились новый генеральный менеджер Виктор Гордиюк и новый спортивный директор Александр Арадашев. Теперь им предстоит решить важную задачу.

Немного о приятных моментах. Защитник «Адмирала» Либор Шулак в ходе сезона набирал очки в 10-м матче подряд, установив новый клубный рекорд. В ноябре он же установил рекорд по числу набранных очков за «Адмирал» (гол + пас). По завершении чемпионата на его счету 153 очка в регулярных чемпионатах за нашу команду (49 голов и 104 передачи). Ещё 7 очков (4+3) у него в плей-офф.

Также Либор стал лучшим бомбардиром в нынешнем сезоне — 43 очка. Степан Старков набрал 40. 33 у Павла Шэна. А вот больше всего голов забросил Кайл Олсон — 21.

И ещё. В этом году молодёжная приморская команда «Тайфун» стала победителем своего дивизиона в рамках чемпионата Молодёжной хоккейной лиги. 25 марта команда встретится в играх на вылет с МХК «Динамо» (Санкт-Петербург). А уже с сентября «Тайфун» будет выступать в «Золотом» дивизионе МХЛ.

Учитывая, что раньше «Тайфун» вообще никогда не пробивался в плей-офф, результат команды вызывает восхищение. Кстати, лидер молодёжки Фомин уже привлекался и в «Адмирал» и провёл свои первые минуты в КХЛ.

Возможно, тренерам надо пристальнее присмотреться и к другим ребятам из «Тайфуна».

КСТАТИ.

Несмотря на провальный сезон, «Адмирал» в этом году не остался без трофея. В третий раз подряд по итогам очных встреч с «Амуром» команда стала обладателем Кубка Икры. Правда, если год назад приморцы выиграли все шесть встреч, то теперь только половину, опередив хабаровчан по дополнительным показателям.

