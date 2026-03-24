Взрыв произошел на НПЗ на юге США

На нефтеперерабатывающем заводе компании Valero Energy в городе Порт-Артур в американском штате Техас во вторник, 24 марта, произошел взрыв. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Возможной причиной взрыва стали неполадки в работе нагревателя. На кадрах, снятых на месте случившегося, виден густой темный дым, который поднимается над заводом.
— Весь персонал в безопасности. Группа реагирования на чрезвычайные ситуации Valero находится на месте и координирует свои действия с местными властями. В качестве меры предосторожности власти округа Джефферсон закрыли автомагистрали 82 и 87, — рассказала менеджер по связям с общественностью Valero Кэрол Хеберт.
Местная полиция порекомендовала жителям западной части города Порт-Артур оставаться в укрытии в связи со взрывом. Предприятие Valero Energy каждый день перерабатывает около 435 тысяч баррелей нефти в бензин, дизельное и авиационное топливо, передает телеканал KFDM.
13 марта на нефтехимическом предприятии Bayport Choate, принадлежащем компании LyondellBasell, произошел мощный взрыв, после которого загорелись резервуары с топливом. Представители компании подчеркнули, что угрозы выбросов вредных веществ в атмосферу нет, местным жителям ничего не угрожает.