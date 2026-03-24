В Омске обсудят технологическое развитие химической промышленности России

Организаторами мероприятия выступают Правительство Омской области, ГК «Титан», Российский союз химиков и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия».
Слет станет площадкой для профессионального диалога и обмена опытом между ведущими экспертами отрасли, молодыми специалистами и международными партнерами. Центральным событием деловой программы станет VI Международная научно-практическая конференция «Новые точки роста и вызовы в развитии химии и химических технологий». В рамках конференции запланировано пленарное заседание, посвященное роли инжиниринговых центров в обеспечении технологического суверенитета и лидерства, с участием представителей федеральных органов власти и отраслевых экспертов.
Повестка мероприятия охватит ключевые направления развития химической промышленности, включая вопросы формирования эффективных технологических цепочек, внедрения прикладного инжиниринга, инструментов финансирования и государственной поддержки проектов, а также цифровой трансформации отрасли, в том числе применения технологий искусственного интеллекта и цифровых двойников.
Также в рамках Слета состоится финал отраслевого конкурса ГК «Титан». В нем участвуют 14 команд из 8 регионов России, начавшие подготовку на мастер-классе «НИОКР: Стратегия» в рамках 28-й международной выставки «Химия-2025». В течение пяти месяцев участники разрабатывали проектные решения под руководством наставников, финальная защита состоится 31 марта в рамках конференции. Конкурс направлен на поддержку талантливой молодежи, развитие инженерных компетенций и повышение интереса к актуальным задачам химической промышленности.
Михаил Сутягинский, Председатель Совета директоров ГК «Титан»:
«Сибирский слет химиков формирует системную платформу для выработки решений по ключевым направлениям развития отрасли. В условиях трансформации промышленности приоритетное значение приобретают вопросы технологического суверенитета, ускоренного внедрения прикладных разработок и выстраивания устойчивых кооперационных цепочек между наукой, образованием и бизнесом. Особую роль играет подготовка кадров, способных работать в логике современных технологических вызовов и обеспечивать реализацию комплексных инвестиционных проектов. Уверен, что результаты совместной работы в рамках Слета будут способствовать повышению эффективности отрасли и достижению стратегических целей ее развития».