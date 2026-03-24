Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Ростовской области потратили на бытовые услуги более 120 млрд рублей

Объем бытовых услуг в регионе вырос более чем на 5 процентов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону состоялось заседание межведомственной комиссии по защите прав потребителей. Первый заместитель губернатора Алексей Господарев, открывавший встречу, отметил, что сфера бытового обслуживания в регионе — это сектор, который не просто закрывает повседневные нужды людей, но и является важным драйвером социально-экономического роста Донского края.

Также были озвучены данные за прошлый год. Так, в 2025-м жители области потратили на бытовые нужды 120,5 миллиарда рублей. Это на 5,3% больше, чем годом ранее, что говорит о реальном росте интереса к местным сервисам.

В правительстве области отметили, что сегодня на Дону работает более 13 тысяч различных объектов, в которых людям оказывают те или иные услуги. Речь идет как о небольших ателье, так и о крупных сервисных центрах. В этой индустрии заняты 47 тысяч человек, и их ряды за год пополнились более чем на 1%.

Как подчеркнул замгубернатора, такая живая динамика лучше всего доказывает, насколько востребован труд мастеров, которые помогают справляться с насущными делами.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.