Жители Ростовской области потратили на бытовые услуги более 120 млрд рублей

В Ростове-на-Дону состоялось заседание межведомственной комиссии по защите прав потребителей. Первый заместитель губернатора Алексей Господарев, открывавший встречу, отметил, что сфера бытового обслуживания в регионе — это сектор, который не просто закрывает повседневные нужды людей, но и является важным драйвером социально-экономического роста Донского края.
Также были озвучены данные за прошлый год. Так, в 2025-м жители области потратили на бытовые нужды 120,5 миллиарда рублей. Это на 5,3% больше, чем годом ранее, что говорит о реальном росте интереса к местным сервисам.
В правительстве области отметили, что сегодня на Дону работает более 13 тысяч различных объектов, в которых людям оказывают те или иные услуги. Речь идет как о небольших ателье, так и о крупных сервисных центрах. В этой индустрии заняты 47 тысяч человек, и их ряды за год пополнились более чем на 1%.
Как подчеркнул замгубернатора, такая живая динамика лучше всего доказывает, насколько востребован труд мастеров, которые помогают справляться с насущными делами.
