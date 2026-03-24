Москвичам рассказали о погоде во вторник

Леус: в Москве во вторник ожидается температура до +14 градусов, без осадков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 14 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве и Московской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем в Москве плюс 12 — плюс 14 градусов, по области от 10 до 15 градусов тепла. Такие температуры на 7−8 градусов выше климатической нормы», — сказал Леус.

Синоптик добавил, что ветер ожидается западный со скоростью от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.