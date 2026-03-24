МАРТ Беларуси вынес предписание мобильному оператору А1 — вот за что

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предписание мобильному оператору А1 — вот за что.
В ведомстве уточнили, что при рассмотрении обращения белоруса удалось выявить нарушение законодательства о защите прав потребителей со стороны мобильного оператора. И пояснили, что акт передачи товара клиенту при сдаче его для проверки или ремонта не соответствовал форме, которая была утверждена постановлением МАРТ.
«В акте было указано, что потребитель согласен на проведение проверки без присутствия и все неисправности возникли до передачи товара», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, указывалось, что срок ремонта составляет до 30 дней. В МАРТ подчеркнули: по закону продавец должен принять товар, уведомить потребителя о праве принимать участие в проверке. Также продавец, в случае необходимости, может провести проверку при участии ремонтной организации, проинформировать о месте и времени проверки, если ее не могут сделать сразу и завершить ремонт не позднее 14 дней и при согласии потребителя — до 30 дней.
«МАРТ выдано предписание УП “А1” для устранения нарушения», — уточнили в МАРТ.
Тем временем касающиеся писем и бандеролей тарифы на услуги «Белпочты» выросли в Беларуси.
Кстати, МАРТ обязал белорусские магазины продавать этот популярный товар.
Кроме того, мы узнали, что произошло после выступления белоруски Златы Барздовой в поединках шоу «Голос»: «Начинаются нокауты».