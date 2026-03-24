Омский хор стал главным событием открытия Дней российской культуры во Вьетнаме

Омский русский народный хор, представляющий Культурную столицу России 2026 года, выступил на церемонии открытия Дней российской культуры во Вьетнаме. Концерт прошёл во Дворце вьетнамско-советской культуры в Ханое, где омские артисты показали программу «Наследники Сибири». Выступление стало одним из центральных событий открытия. Об этом стало известно из сообщения федерального Министерства культуры.
В Минкульте России также сообщили, что в Ханое прошло второе заседание Рабочей группы по культуре Межправительственной комиссии. Российскую делегацию возглавил заместитель министра культуры Андрей Малышев, вьетнамскую — заместитель министра культуры, спорта и туризма Та Куанг Донг.
Участники встречи отметили итоги 2025 года, в том числе подписание программы сотрудничества на 2025−2027 годы. Подчёркивается, что культурный обмен остаётся одной из ключевых частей гуманитарного взаимодействия России и Вьетнама.
Стороны также договорились, что в 2026 году проведут совместную сессию руководителей творческих вузов, чтобы разработать новые образовательные программы. Отдельное внимание уделили кинематографу: практика фестивалей национальных фильмов будет продолжена. Кроме того, российская сторона пригласила вьетнамских коллег на «Интермузей», Детский культурный форум и Санкт-Петербургский форум объединённых культур.