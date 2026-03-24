Омский хор стал главным событием открытия Дней российской культуры во Вьетнаме

Омский русский народный хор, представляющий Культурную столицу России 2026 года, выступил на церемонии открытия Дней российской культуры во Вьетнаме. Концерт прошёл во Дворце вьетнамско-советской культуры в Ханое, где омские артисты показали программу «Наследники Сибири». Выступление стало одним из центральных событий открытия. Об этом стало известно из сообщения федерального Министерства культуры.