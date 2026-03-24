В России продолжается разработка отечественной вакцины от ВИЧ

На данный момент ученые воспроизводят иммунный ответ у экспериментальных животных, сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Центра Владимир Гущин: «Продолжается ранняя фаза разработки отечественной вакцины от ВИЧ, два года мы исследуем ее, по итогам доложим. Мы исследуем изменчивость вирусов популяции, эту информацию мы просто обязаны учитывать при разработке вакцины».