В России продолжается разработка отечественной вакцины от ВИЧ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Работа над созданием отечественного препарата против вируса иммунодефицита человека идет в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ.
На данный момент ученые воспроизводят иммунный ответ у экспериментальных животных, сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Центра Владимир Гущин: «Продолжается ранняя фаза разработки отечественной вакцины от ВИЧ, два года мы исследуем ее, по итогам доложим. Мы исследуем изменчивость вирусов популяции, эту информацию мы просто обязаны учитывать при разработке вакцины».
По словам Гущина, специалисты пытаются воспроизвести иммунный ответ, обладающий широким спектром противовирусной активности, от различных вариантов ВИЧ у экспериментальных животных.
Отметим, на сегодняшний день официально одобренной вакцины от ВИЧ, которая гарантированно защищала бы от заражения, не существует. Исследования ведутся более 40 лет, но вирус крайне быстро мутирует и прячется от иммунной системы.