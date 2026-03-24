Объём бытовых услуг в Ростовской области вырос на 5,3% в 2025 году

В Ростовской области по итогам 2025 года объём оказанных бытовых услуг достиг 120,5 млрд рублей, что на 5,3% превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщается на сайте правитеьства региона.
В сфере бытовых услуг в области занято порядка 47 тыс. специалистов.
«Положительная динамика свидетельствует о востребованности и важности данной отрасли. Да и, пожалуй, нет другой такой сферы, которая была бы так же тесно связана с удовлетворением самых насущных потребностей человека», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев.