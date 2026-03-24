Адвокат Шолохов: Олег Митволь выходит на свободу 24 марта

Экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, отбывающего срок по делу о хищении 900 миллионов рублей, выпустят на свободу 24 марта. Об этом адвокат Михаил Шолохов рассказал «Известиям».
В июне 2022 года Олега Митволя задержали в московском аэропорту сотрудники ФСБ по подозрению в хищении бюджетных средств при строительстве метро в Красноярске.
В 2023 году фигурант уголовного дела был осуждён по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере».
Митволя приговорили к 4,5 года колонии общего режима.