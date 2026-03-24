В Хабаровске за звание лучших вокалистов поборются более 500 талантов

В краевой столице стартовал Открытый региональный конкурс вокально-хоровых коллективов и сольного пения. Масштабный творческий марафон, который проходит с 23 по 27 марта, объединил учащихся детских школ искусств и студентов профильных учебных заведений со всего региона. Сообщает источник: телеграмм- канал Хабаровский край.
Творческое состязание имеет статус традиционного, но проводится лишь раз в пять лет, что делает победу в нем особенно престижной. В течение пяти дней участники в возрасте от 7 до 26 лет будут демонстрировать свое мастерство в десятках различных номинаций. Главная цель события — выявить и поддержать наиболее одаренных юных исполнителей Хабаровского края.
Помимо конкурсных прослушиваний, программа мероприятия включает и образовательную часть: для педагогов организуют круглый стол, где обсудят актуальные вопросы подготовки будущих кадров в сфере культуры. Стоит отметить, что поддержка талантливой молодежи региона является одним из приоритетных направлений — соответствующее поручение губернатор Дмитрий Демешин давал в ходе своей прошлой прямой линии.
Завершится вокальный марафон торжественным гала-концертом. На сцену выйдут лучшие коллективы и солисты, которых по итогам всех дней прослушиваний отберет профессиональное жюри.
