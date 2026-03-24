Появился еще один автобус из Минска в Литву. Раньше рейсов в этот город не было

Автобус будет курсировать дважды в день. Из Минска он будет отправляться рано утром — в 03:00 и 04:20. Обратный выезд — в 11:00 и 14:35. Заявленное время в пути — около пяти с половиной часов.
Что важно, новый автобус будет проходить через пункт пропуска «Бенякони» — там, как известно, практически не бывает очередей.
В Беларуси автобус будет делать остановки в Ивье и Вороново, а на территории Литвы — в Вильнюсе.
Билеты уже доступны в продаже, их стоимость — 130 рублей. Для сравнения: прямые рейсы до Вильнюса стоят от 120 до 250 рублей.
