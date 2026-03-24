Пешеходный фонтан в центре Советской Гавани готовят к лету

В Советской Гавани начались подготовительные работы по запуску пешеходного фонтана «Серпантин-10» на Площади Победы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», подготовку будет осуществлять ООО «ТРИО-ГРУПП» согласно заключенного контракта.
Фонтан площадью 11×11 метров был открыт еще в 2020 году. Каждый год летом он привлекает большое количество горожан, желающих посидеть в окружении прохлады, и детей, которые прогуливаются между освежающих струй.
— Техническая подготовка включает в себя целый комплекс работ. Это проверка и включение насосов, систем управления и электроники. Подрядчик также проведет настройку режимов подачи воды, отрегулирует высоту и формы струй. Поскольку фонтан оснащен яркой цветной подсветкой, которая активируется в вечернее время, проводится диагностика и настройка световых эффектов, — рассказал начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Советской Гавани Сергей Суровнев.
Запуск фонтана запланирован на 9 мая, чтобы он радовал горожан с первых теплых дней. Однако планы могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.
Администрация также напоминает жителям о необходимости бережно относиться к объекту: не бросать мусор и камни в отверстия, так как это может привести к поломкам, а ремонт обходится дорого и требует времени.