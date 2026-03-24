В Хабаровском крае и ДФО продлят программу «Миллион за третьего ребенка»

Программу «Миллион за третьего ребенка», действующую в восьми регионах Дальнего Востока, в том числе в Хабаровском крае, планируют продлить до 2029 года, — сообщает Минвостокразвития.
Согласно проекту постановления правительства, размещённого на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, мера поддержки многодетных семей предусматривает выплату одного миллиона рублей при рождении третьего или последующего ребенка на погашение ипотечного кредита.
Программа реализуется в Приморском крае, Чукотском автономном округе, Сахалинской, Амурской и Магаданской областях, Камчатском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области.
За время действия программы выплату получили более 5 тыс. дальневосточных семей. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей на Дальнем Востоке (0,464) на 23% выше, чем в среднем по России (0,376). Каждый третий ребенок в макрорегионе рождается в многодетной семье.
Ранее в Приморском крае сообщали о планах расширить меры поддержки многодетных семей. Новый законопроект предлагает выплаты для выкупа арендного жилья семьям, где второй или последующий ребенок появился с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2030 года.