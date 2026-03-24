Пасха в Приморье, синоптики обещают до +10 градусов и переменчивый ветер

В день празднования Пасхи, 12 апреля, в Приморском крае ожидается умеренно тёплая погода. Согласно предварительным прогнозам, воздух прогреется до +10 градусов, при этом утром из-за ветра фактическая температура будет ощущаться ниже. Источник — «Яндекс Погода», публикующая данные на основе многолетних наблюдений.
Утром в воскресенье столбики термометров покажут около +7 градусов, однако из-за юго-восточного ветра со скоростью 1,7−3,7 метра в секунду ощущаться будет как +4. Днём ветер сменится на северный, воздух прогреется до +10 градусов. К вечеру температура опустится до +5.
За последние 10 лет наблюдений «Яндекс Погоды» пасхальный день в Приморье чаще всего выдавался пасмурным и прохладным, средняя дневная температура составляла +8 градусов. Исключением стал 2019 год, когда воздух прогрелся до +14.
По данным портала «Гисметео», в ночь на 12 апреля ожидается около +4 градусов, днём — до +8. Разница в прогнозах объясняется разными методиками расчёта и сроком обновления данных. Окончательная картина станет известна ближе к празднику.
Синоптики напоминают: апрельская погода в Приморье переменчива, поэтому при выходе из дома лучше ориентироваться на оперативные сводки. Несмотря на дневное тепло, утренние и вечерние часы могут быть прохладными, а северный ветер добавит ощущения свежести.