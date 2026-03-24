Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пасха в Приморье, синоптики обещают до +10 градусов и переменчивый ветер

По данным «Яндекс Погоды», утром 12 апреля температура будет ощущаться как +4, днём воздух прогреется до +10.

Сейчас в Ричмонде: +6° 8 м/с 42% 765 мм рт. ст. +6°
Источник: Аргументы и факты

В день празднования Пасхи, 12 апреля, в Приморском крае ожидается умеренно тёплая погода. Согласно предварительным прогнозам, воздух прогреется до +10 градусов, при этом утром из-за ветра фактическая температура будет ощущаться ниже. Источник — «Яндекс Погода», публикующая данные на основе многолетних наблюдений.

Утром в воскресенье столбики термометров покажут около +7 градусов, однако из-за юго-восточного ветра со скоростью 1,7−3,7 метра в секунду ощущаться будет как +4. Днём ветер сменится на северный, воздух прогреется до +10 градусов. К вечеру температура опустится до +5.

За последние 10 лет наблюдений «Яндекс Погоды» пасхальный день в Приморье чаще всего выдавался пасмурным и прохладным, средняя дневная температура составляла +8 градусов. Исключением стал 2019 год, когда воздух прогрелся до +14.

По данным портала «Гисметео», в ночь на 12 апреля ожидается около +4 градусов, днём — до +8. Разница в прогнозах объясняется разными методиками расчёта и сроком обновления данных. Окончательная картина станет известна ближе к празднику.

Синоптики напоминают: апрельская погода в Приморье переменчива, поэтому при выходе из дома лучше ориентироваться на оперативные сводки. Несмотря на дневное тепло, утренние и вечерние часы могут быть прохладными, а северный ветер добавит ощущения свежести.