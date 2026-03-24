На канской трассе в Красноярском крае при обгоне погибли два человека

Сегодня, 24 марта, рано утром на 960-м километре трассы Р-255 «Сибирь», на территории Рыбинского муниципального округа Красноярского края произошла авария, в которой погибли два человека. По данным Госавтоинспекции, автомобиль Chery Tiggo Pro Max двигался со стороны Красноярска в сторону Канска. 43-летний водитель китайского паркетника выехал на встречную полосу для обгона и врезался в большегруз Mercedes Benz Actros под управлением 47-летнего мужчины. В аварии погибли водитель и 45-летняя пассажирка Chery. Прибывшие на место ДТП врачи скорой помощи лишь констатировали смерть пострадавших. Дорожные полицейские и следственно-оперативная группа выясняют детали трагедии. Сотрудники ГАИ призывают всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД и напоминают, что выезд на встречную полосу остается одним из наиболее опасных маневров.