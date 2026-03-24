Юрист Воронцова рассказала, можно ли вызвать сотрудника с больничного на работу

Работодатель не может привлекать сотрудника к работе во время больничного или запрещать ему оформление больничного листа — за это ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. Об этом рассказала член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА при АЮР Марина Воронцова.
— Из совокупного анализа законодательства и статьи 183 ТК РФ, в которой закреплена обязанность работодателя выплатить работнику пособие по временной нетрудоспособности, следует, что запрещено привлекать работника к выполнению работы в период временной нетрудоспособности, — пояснила специалист.
По ее словам, работодатель также не может запретить сотруднику оформить листок нетрудоспособности, поскольку своим запретом он нарушит его право на медицинскую помощь и социальное обеспечение. Воронцова добавила, что за привлечение работника к работе в период временной нетрудоспособности юридическому лицу грозит штраф до 50 тысяч рублей, а руководителю — до пяти тысяч рублей. Такое же наказание грозит в случае запрета сотруднику оформлять больничный лист, передает РИА Новости.
