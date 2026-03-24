Юрист Воронцова рассказала, можно ли вызвать сотрудника с больничного на работу

По ее словам, работодатель также не может запретить сотруднику оформить листок нетрудоспособности, поскольку своим запретом он нарушит его право на медицинскую помощь и социальное обеспечение. Воронцова добавила, что за привлечение работника к работе в период временной нетрудоспособности юридическому лицу грозит штраф до 50 тысяч рублей, а руководителю — до пяти тысяч рублей. Такое же наказание грозит в случае запрета сотруднику оформлять больничный лист, передает РИА Новости.