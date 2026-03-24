«Страусиные бега и кормление хищников»: в Калининградском зоопарке отпразднуют День птиц

В Калининградском зоопарке отметят День птиц. Праздничные мероприятия пройдут в воскресенье, 29 марта. Информацию об этом опубликовали на сайте зоопарка.
Для гостей организуют мастер-классы, квесты и интерактивные экскурсии. Сотрудники зоопарка также проведут показательные кормления хищных птиц.
«В течение всего праздника работает выставка птичьих гнёзд, яиц и перьев, и фотовыставка “Из жизни птиц” фотопроекта “О свободных и независимых”», — рассказали в зоопарке.
Программа праздника.
12:00−12:10 — открытие праздника «Откуда праздник к нам пришёл, откуда птицы к нам летят»; 12:10−13:25 — открытие фотовыставки «Из жизни птиц»; 12:30−14:00 — интерактивная экскурсия «Кругосветное птицепутешествие» с показательным кормлением птиц; 13:00−15:00 — квест-игра «Птица года — 2026» и птицевикторина; 13:00−15:00 — выставка птичьих дериватов; 13:00−15:00 — мастер-классы в конференц-зале; 15:10−15:20 — «Страусиные бега» на территории аллеи напротив конференц-зала.
