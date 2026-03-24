В четырех новосибирских ТЭЦ температуру теплоносителя снизили до 77−79 градусов

В Новосибирске температура на улице постепенно растет, а вместе с этим снижаются параметры отопления. Сейчас в четырех городских ТЭЦ температуру теплоносителя уменьшили до 77−79 градусов. Для сравнения: в сильные морозы теплоноситель прогревали в среднем до 116 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.
— Мы постепенно снизили температуру теплоносителя от четырех новосибирских ТЭЦ, чтобы не было дискомфорта в домах, а также избыточных начислений горожанам, — добавили в пресс-службе.
Сейчас перед специалистами стоит задача подготовить теплосети к предстоящим летним испытаниям теплосетей. Они, к слову, начнутся в мае, после завершения отопительного сезона.