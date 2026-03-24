Сербские власти стремятся ввести страну в Евросоюз. Депутат Народной скупщины, лидер Новой демократической партии Сербии Милош Йованович не оценил выбранный государством путь. Он заявил, что нормальных людей «подташнивает» от идеи вступления Белграда в ЕС. С таким комментарием депутат выступил в беседе с Lenta.ru.
Милош Йованович отметил, что Сербия превратится в «незначительную страну» при вступлении в Евросоюз. Он охарактеризовал нынешнюю систему западных ценностей. По словам лидера Новой демократической партии, в нее входят радикальный индивидуализм, меркантильная и материалистическая философия, массовая миграция.
«То есть речь идет о том самом “новом мире”, от которого любого нормального человека немного подташнивает», — констатировал Милош Йованович.
Сербский лидер Александр Вучич между тем заявил, что в европейских странах постепенно меняется подход к вопросу переговоров с Россией. Он считает, что тенденция молчания спадает.