Ученый из МФТИ Кузьмин: три главные причины мешают нам победить туберкулез

«Дело в том, что его возбудитель Mycobacterium tuberculosis — очень сложный и неудобный противник. Во-первых, у этой бактерии необычная, богатая липидами клеточная оболочка, которая ограничивает проникновение большинства препаратов. Во-вторых, бактерия растет медленно, а значит, многие антибиотики действуют на нее хуже и медленнее (действие ряда антибиотиков связано с процессом деления клетки-мишени). Кроме того, в организме человека эта бактерия существует в разных состояниях: часть клеток активно делится, часть переходит в малоактивное или “дремлющее” состояние в очагах воспаления и гранулемах. Такие субпопуляции переживают терапию гораздо лучше. Именно поэтому туберкулез требует комбинаций препаратов и длительных режимов лечения», — рассказал «Газете.Ru» Денис Кузьмин, директор Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ.