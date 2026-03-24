Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После каникул в Самаре откроют новый корпус школы № 92

Для школы № 92 в Самаре построили новый корпус.

Источник: администрация Самары

В Самаре после каникул откроют отдельный новый корпус школы № 92 на улице Революционной. Корпус расположен в 350 метрах от основного здания, рассказали в мэрии.

«Общая площадь нового корпуса составляет 6974 квадратных метра», — прокомментировала пресс-служба городской администрации.

Для школьников в новом здании оборудовали два спортивных зала, один из которых трансформируется в актовый зал со сценой. В корпусе есть обеденный зал на 124 человек, пищеблок с современной техникой, а на территории рядом с ним — беговые дорожки, баскетбольная площадка, футбольное поле. Летом на базе этого корпуса будет работать школьный оздоровительный лагерь.

19 марта для родителей учеников младших классов провели экскурсию по новому корпусу, а также провели собрание по приему в 1 класс, который стартует 1 апреля.