Красноярские бойцы трудового отряда собрали более двух тонн вторсырья

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Трудовой отряд главы города установил рекорд по сбору вторсырья: за 10 дней акции вместе с горожанами собрано более двух тонн отходов.
Среди них — 370 кг батареек, 73 кг пластика, около 50 кг крышек и более 1,5 тонн бумаги. Пункты приема работали в молодежных центрах города, где бойцы также проводили мастер-классы и лекции по сортировке и переработке отходов.
«Экологическая акция проходит в Трудовом отряде главы города с 2015 года весной и осенью. На этот раз у нас в полтора раза увеличилось количество участников по сравнению с прошлым годом. Это отличный результат. Значит, наша работа не проходит зря, всё больше горожан включается в сортировку отходов», — отметил командир Трудового отряда главы города Роман Витенко.
Переработкой вторсырья займутся партнеры акции — ООО «Термика» и региональный оператор ООО «РОСТтех», уточнили в мэрии.
