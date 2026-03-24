Эндокринолог Павлова: утренние тренировки — лучший вариант для занятий спортом

Занятия спортом в разное время суток могут отличаться по эффективности. Специалисты давно изучают зависимость периода тренировки и здоровья человека. Об этом пишет 450media.ru со ссылкой на мнение эндокринолога Зухры Павловой.
К примеру, исследование данных фитнес-браслетов 14,5 тысяч человек выявило ряд закономерностей.
У людей, которые занимаются спортом по утрам, риск ишемической болезни сердца сокращается на 31%, гипертонии — на 18%, диабета второго типа — на 30%, ожирения — на 35%, нарушения обмена липидов — на 21%. Причем этот эффект проявляется вне зависимости от уровня физподготовки человека.
Как отметила Павлова, такие результаты можно объяснить с гормональными и циркадными ритмами организма. Утром у людей растет уровень кортизола, повышается чувствительность к инсулину, ускоряется обмен веществ. Тренировка на рассвете соответствует этим биологическим ритмам.
Во-вторых, занятия спортом в ранее время обеспечивают стабильный режим сна и в целом соответствуют более организованному ритму жизни.
Эндокринолог советует по возможности проводить тренировки по утрам. Но, если такой возможности нет, занятия спортом в вечернее время будут более предпочтительными, если не вести активный образ жизни совсем.