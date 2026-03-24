Названа стоимость минимального набора продуктов питания в Башкирии: она выросла более чем на 2%

В Башкирии минимальный для выживания набор продуктов оценили в 7000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Башкортостанстат опубликовал данные о стоимости минимального набора продуктов питания в республике. В феврале 2026 года показатель достиг 7 000 рублей в месяц на человека. По сравнению с январем (6 852 рубля) рост составил 148 рублей, или 2,2%.

Средняя стоимость такого набора по Приволжскому федеральному округу в феврале — 6 685 рублей, то есть в Башкирии она выше на 315 рублей. По России в целом условный набор оценивается в 7 612 рублей.

Минимальный набор рассчитывается на основе перечня продуктов для обеспечения жизнедеятельности. В него входят хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар, мясо, рыба, молоко, яйца, масло, соль, чай и специи.