Названа стоимость минимального набора продуктов питания в Башкирии: она выросла более чем на 2%

Башкортостанстат опубликовал данные о стоимости минимального набора продуктов питания в республике. В феврале 2026 года показатель достиг 7 000 рублей в месяц на человека. По сравнению с январем (6 852 рубля) рост составил 148 рублей, или 2,2%.
Средняя стоимость такого набора по Приволжскому федеральному округу в феврале — 6 685 рублей, то есть в Башкирии она выше на 315 рублей. По России в целом условный набор оценивается в 7 612 рублей.
Минимальный набор рассчитывается на основе перечня продуктов для обеспечения жизнедеятельности. В него входят хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар, мясо, рыба, молоко, яйца, масло, соль, чай и специи.