В Красноярском крае заболеваемость ОРВИ снизилась на 14%

На минувшей неделе в Красноярском крае зафиксировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
К медикам обратились 10 207 человек — это на 14,3% меньше, чем неделей ранее. Среди них 5663 жителя Красноярска. Большая часть циркулирующих вирусов — негриппозной этиологии. Эпидемический порог в регионе не превышен.
Несмотря на общее снижение заболеваемости, в краевой столице продолжают закрывать классы на дистант. Из-за отсутствия более 20% учеников на минувшей неделе удаленно учились шесть классов в трех школах Красноярска.
В Роспотребнадзоре призывают не пренебрегать профилактикой.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.